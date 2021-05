Sélection pour l’Euro : la liste des supporters français

Cet événement se passait il y a moins d'une heure. On peut deviner derrière le masque de Didier Deschamps un certain soulagement. Quelques minutes plus tôt à l'abri, l'un de ses adjoints déposait une petite clé USB. À l'intérieur, 26 noms y figurent, un secret parfaitement bien gardé. Dès ce matin, devant toutes les machines à café du pays, le même sujet de discussion. Qui y sera ? Qui n'y sera pas ? Certains semblent faire l'unanimité, comme Kylian Mbappé. À l'heure de l'entraînement, il y a encore débat. Même si pour le gardien de but, cela semble une évidence. Hugo Lloris reste toujours titulaire et capitaine. Il y a aussi les inévitables coups de cœur comme N'Golo Kanté. Et il reste de côté des attaquants des Bleus une grande interrogation. Tout le long de la journée, la question n'a cessé de prendre de l'ampleur. Didier Deschamps, va-t-il cette fois rappeler Karim Benzema ? Pour l'instant seul Didier Deschamps et son staff le savent. Il va falloir patienter encore quelques minutes, le temps pour nos 67 millions de sélectionneurs d'affiner leurs pronostiques.