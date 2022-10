Semaine de 4 jours : ils l’ont adoptée

Un jour de repos offert chaque semaine par votre entreprise et sans baisse de salaire. Difficile à croire, pourtant les employés que nous avons rencontrés travaillent seulement quatre jours par semaine. "On est plus détendu. Quand on arrive au travail, on est beaucoup plus productif. Et pour moi, c'est que du bonheur", déclare Aurélien Geot, technicien service clients - LDLC, Limonest (Rhône). Et c'est gagnant-gagnant. Dans cette entreprise qui vend du matériel informatique, les salariés sont heureux et leur patron aussi. "Quand j'ai mis la mesure en place, je m'attendais à devoir recruter, parce que je m'étais dit 'De toute façon, il manque des heures, il va falloir compenser, faire des recrutements'. Et en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui, presque deux ans plus tard, que finalement on travaille mieux en quatre jours et 32 heures contre travailler en cinq jours et 35 heures", confie Laurent De La Clergerie, président-fondateur - Groupe LDLC, Limonest (Rhône). Une meilleure productivité et un chiffre d'affaires en qui a bondi de 40% en deux ans Le secret pour Patricia Saumet, chef de projet - LDLC, Limonest (Rhône), un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. "J'ai du temps pour mes enfants. Le mercredi, c'est les activités. J'ai finalement beaucoup de choses de prévu ce jour-là. Aujourd'hui, je me rends compte que le vrai équilibre, il est là en fait", déclare-t-elle. Dans le centre-ville de Lyon, l'association "Les petites cantines" vient de franchir le cap. Il faut revoir les plannings, s'organiser, mais les salariés sont confiants. TF1 | Reportage S. Agi, B. Gereys, D. Paturel