Semaine de travail de quatre jours : ça marche ?

Depuis un an et demi, le mercredi, Nanouk Champs, agent de la mairie de Neuilly-sur-Marne, ne se pose plus de question. À la mi-journée, c'est elle qui emmène sa fille à la danse. Cette responsable du magasin de la ville a fait le choix de condenser sa semaine de 38 heures sur quatre jours et demi, et cela lui change la vie. La contrepartie, c'est une amplitude horaire plus importante, car le temps de travail global, lui, reste le même. À Neuilly-sur-Marne, 50 agents sur 300, soit 16 %, ont franchi le pas. C'est un système sur la base du volontariat dont monsieur le maire fait un argument pour recruter. Sans y être opposé, Gauthier Ferrand n'y voit, pour lui-même, aucun intérêt, d'autant que cela représente jusqu'à dix heures par jour pour ceux qui optent pour la semaine sur quatre jours. Mais le maire, Zartoshte Bakhtiari, ne voit que des avantages à ce dispositif qu'il a voulu très souple. Pour l'instant, malgré l'aménagement du temps de travail des agents, les horaires d'ouverture restent les mêmes pour les administrés. C'est aussi le cas dans la métropole lyonnaise. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Croccel, C. Buisine, V. Pierron