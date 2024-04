Semi-conducteurs : la France veut rattraper son retard

Quel est le point commun entre votre téléphone, votre machine à laver et votre four à micro-ondes ? Tous contiennent des semi-conducteurs. Sans ces matériaux, impossible de faire fonctionner toutes les puces électroniques de notre monde moderne, et 60 % d'entre eux viennent d'un seul et même pays : Taiwan. Cette nation, pas plus grande que la Suisse, s'est imposée comme un rouage essentiel de l'industrie mondiale. Indispensable Taiwan. La preuve, pendant le Covid, plus rien ne sort du pays. Des usines de production à l'arrêt, dans l'automobile, l'informatique, partout sur notre territoire. La France découvre son ultra dépendance à ce petit pays. Pourrait-on aujourd'hui se passer de Taiwan ? Une spécialiste nous répond. "Il faudrait plus de trois ans, et plus de 350 milliards de dollars d'investissement pour relancer cette chaîne de production à d'autres endroits du monde", explique Chantal Neri, docteur en physique des matériaux et spécialiste de l'industrie. Il est donc impossible de concurrencer Taiwan. À la sortie du village de Bernin (Isère), à côté de Grenoble, on veut nous prouver le contraire. On y fabrique des semi-conducteurs made in France. D'après Pierre Barnabé, le patron d'une des entreprises locales, Soitec, ses produits se retrouvent dans 100 % de nos téléphones. Si leurs composants séduisent de plus en plus, c'est parce qu'ils consomment moins d'électricité que leurs équivalents taïwanais. Ça intéresse les fabricants de téléphones, mais pas seulement. L'entreprise, aidée par la région, la France et l'Europe, a dépensé 380 millions d'euros pour s'agrandir. Le nouveau marché visé est celui de l'automobile. Leur promesse est alléchante. Avec leurs produits, les voitures électriques pourraient passer de 350 à 500 km d'autonomie. Mais attention, pour atteindre ses objectifs, l'entreprise doit recruter en masse, 400 postes sont à pourvoir. Contrairement à Taiwan, l'industrie des semi-conducteurs n'est pas connue de tous. Alors, on mise sur la reconversion. Recruter, gagner de nouveaux clients dans cette usine, comme dans les autres en France, avec un objectif donné par Bruxelles : doubler la production européenne et atteindre les 20 % de part de marché d'ici 2030. TF1 | Reportage T. Jarrion, J.P Héquette