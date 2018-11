Sénat : un haut fonctionnaire suspecté de trahison

C'est un récit digne d'un film d'espionnage. Un haut fonctionnaire du Sénat est soupçonné de trahison. L'homme est déjà en garde à vue dans les locaux de la DGSI, depuis dimanche 25 novembre 2018. A-t-il ou non divulgué des informations sensibles à la Corée du Nord ? Dans la soirée de ce mardi 27 novembre 2018, le Sénat a annoncé l'avoir suspendu de ses fonctions, à titre provisoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.