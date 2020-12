S’endormir à Paris, se réveiller à Vienne : le retour des trains de nuit

Et si vous aussi vous répondiez à l'appel du train de nuit . Et si ses voyageurs n'étaient pas une espèce en voie de disparition . Si vous aussi vous succombiez . À partir de la fin de l'année prochaine, nous pourrons aller vers de nouvelles destinations européennes. Six nouvelles lignes sont prévues : Paris - Vienne, Paris - Berlin, ou encore Zurich - Barcelone. Vous ne voyagerez pas dans des trains de la SNCF, mais dans des trains autrichiens : les Nightjet. Ils proposent une bien meilleure qualité de service que les derniers trains de nuit français. "C'est plus confortable, c'est propre (...) Vous avez un service de restauration, et puis on peut ranger ses affaires dans des petits casiers si on a peur de se faire voler", a décrit Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef du magazine "La Vie du Rail". Pour l'instant, le prix des billets est inconnu. Mais la SNCF espère séduire une clientèle jeune, qui selon elle, se détournerait de l'avion pour des raisons écologiques. L'Hexagone ne compte plus que deux lignes de trains de nuit : Paris - Briançon et Paris - Latour-de-Carol. Le gouvernement souhaite en rétablir deux autres d'ici un an, vers Nice et vers Tarbes.