Sénégal : un peu plus près des étoiles

Observé la beauté de la Lune et la clarté de la voûte céleste en plein désert, c'était pour beaucoup d'entre eux un rêve. Un rêve qui a démarré au creux des dunes dans un désert de 18 mètres carrés, l'un des petits au monde, le désert de Lompoul au Sénégal. Dans le reportage en tête de cet article, des touristes suivent Baïdi Demba Diop, professeur de sciences et vie de la terre, pour une visite dans les méandres de cette mer de sable. Face à l'avancée du désert, des milliers d'eucalyptus ont été plantés en guise de bouclier végétal. Les dunes peuvent atteindre 40 mètres de hauteur. L'expérience est une première pour les touristes, tout comme celle qui va suivre au cœur d'un campement où ils vont passer la nuit. Le prochain spectacle se déroulera dans le ciel. Dans le désert de Lompoul, la nuit apporte une absence totale de pollution lumineuse. Les conditions sont optimales pour admirer les étoiles de notre voie lactée et les planètes. Baïdi Demba Diop, un passionné d'astronomie qui a déjà collaboré avec la Nasa, anime des stages pour néophytes. Et cela commence par un cours à vous donner le vertige. L'observation commence. Dans l'œil du télescope, la Lune se révèle dans toute sa splendeur. Les touristes ne sont pas au bout de leur surprise. La géante gazeuse Jupiter se dévoile avec son diamètre imposant, douze fois celui de la terre. Plus tard, les constellations se dessinent, comme celle d'Orion. Cette nuit, nos astronomes en herbe dormiront la tête dans les étoiles. Une expérience hors du commun, dont ils se souviendront longtemps. TF1 | Reportage S. Sissmann, J. Hutin, N. Kouame