“S’engager en Ukraine” : la nouvelle infox venue de Russie

La page d’accueil du faux site internet copie celui de l’armée française. Le faux, à droite, reprend en haut, le bandeau et les logos et en bas, la légende en gros caractère. Le site propose de s'inscrire pour aller combattre en Ukraine, alors que la France n’y a pas déployé de soldats. Il est truffé d'erreurs. Une page assure, par exemple, que les immigrés sont prioritaires, alors que la nationalité française est obligatoire pour s’engager. Elle dit aussi qu’il faut avoir entre dix-huit et 48 ans alors que l’âge limite, c’est 30 ans. Dénoncé par les autorités françaises, le site a été fermé le jeudi 28 mars. L’armée est visée par d’autres fausses informations. Un site bulgare affirme que des soldats français ont été envoyés en semi-remorque en Ukraine, avec photo à l'appui, prise en Bulgarie, sauf que ces militaires ne sont pas Français. Leur uniforme, notamment leur casquette, n’existent pas dans notre armée où les soldats portent des bérets, des calots ou des képis. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, T. Leroy