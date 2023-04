Seniors : comment tenir jusqu'à la retraite ?

Michel Giraud, mécanicien de « La boîte à vélo » à Guéret, en Creuse, travaille depuis plus de 21 ans dans cet atelier de réparation de vélo. À 64 ans, il doit encore cotiser deux ans pour une retraite complète. Pour lever le pied tout en continuant à cotiser, il a vendu l’établissement à Hervé L’Huguenot et s’est fait embaucher comme salarié. Michel travaille désormais 35 heures par semaine au lieu du double quand il était patron. Pour le nouveau gérant, qui avait très peu d’expériences en mécanique, c’est un avantage. Une autre solution pour tenir jusqu’à la retraite, le portage salarial. Depuis cet été, Aline Gâteau, 58 ans, est consultante en informatique. Après 30 ans de carrière dans la même entreprise, elle décide de bénéficier d’un plan de départ. On ne lui propose que des missions temporaires sans CDI. Elle ne veut pas se mettre à son compte. Alors pour conserver les avantages du statut de salarié tout en travaillant pour plusieurs entreprises, elle passe par une société de portage. Son objectif est de tenir ainsi jusqu’à ses 66 ans et de partir avec une retraite à temps plein. L’intérêt pour l’entreprise, c’est que le nombre de contrats de portage augmente de 10 % chaque année depuis trois ans, presque une personne sur deux a plus de 50 ans. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Mignard, I. Zabala