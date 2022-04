Seniors et retraités : les employeurs se les arrachent

Serge Corlin est retraité, mais depuis quelques mois, il retravaille. Il a été réembauché à mi-temps par son ancien employeur, un imprimeur-graveur dans la banlieue lyonnaise pour poser des plaques nominatives sur des boîtes aux lettres. Pour ce poste payé au Smic, le patron a eu beaucoup de mal à recruter, surtout chez les jeunes. Ils ont un autre poste à pourvoir, mais cette fois, il cible des retraités. Sans son emploi à mi-temps qui lui rapporte 800 euros par mois, Serge ne s'en sortirait pas, car ses 1 200 euros de pension couvrent à peine ses charges. Ce n'est pas ainsi qu'il imaginait sa retraite. Il n'y a pas que les retraités qui séduisent les recruteurs. Les seniors aussi, et la tendance s'accentue avec le manque de main d’œuvre. Ancien cadre de l'industrie textile et âgé de 56 ans, Franck Sempastous est depuis deux mois stagiaire-directeur stagiaire dans un centre de réparation automobile. Après deux ans de chômage et de nombreuses candidatures refusées, il désespérait de retrouver du travail. Embaucher un senior, le former et le voir partir à la retraite trois ou quatre ans plus tard, ça vaut le coup pour cette responsable de recrutement. À priori, le senior finira sa carrière chez son dernier employeur et restera en poste plus longtemps qu'un jeune. En 2018, Jean-Manuel Roux a créé une plateforme d'emploi dédiée aux plus de 50 ans. À l'époque, personne n'y croyait. Aujourd'hui, le téléphone n'arrête pas de sonner. Depuis le début de l'année, il a placé 30 000 candidats partout dans le pays. D'ici à 2030, cinq millions de personnes partiront à la retraite, une sur deux envisage de rester active pour améliorer sa pension dont le montant moyen est inférieur à 1 400 euros. T F1 | Reportage F. Chadeau, B. Chastagner