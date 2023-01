Seniors : jamais seuls !

Constance Feistl, étudiante, vit à Paris chez Bernard de 40 ans son aîné. Ils ont en commun la passion de la musique. Depuis un an et demi, elle loue l’une des chambres laissée par les enfants, 513 euros par mois. Bernard est aux petits soins. Retraités, il ne cherchait pas seulement un complément de revenu. Il partage une partie de leur quotidien, et entre eux un lien fort s’est tissé. Ces dernières années, ces offres d’hébergement inter-générationnel sont multipliées sur Internet. Un remède à la crise du logement pour les étudiants, mais surtout un moyen d’améliorer la qualité de vie de nos aînés. Colette, l’une de ces start-ups propose en plus un club d’activité avec apéro tous les mois dans un café parisien. Ce soir-là, bien plus de femme que d’homme. Une première génération de seniors connectés qui n’a aucune envie de rester à la maison. Créer du lien pour mieux vieillir est un enjeu de santé publique, surtout pour les plus de 75 ans qui veulent préserver leur autonomie. Allo Louis, propose là encore de mettre en relation des étudiants avec des personnes âgées. Objectif, les maintenir à domicile en leurs proposant toute sortes de petit coup de main. Des services facturés dix euros de l’heure avec un abonnement mensuel pris en charge le plus souvent par les mutuelles et caisses de retraite. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Auberger, S. Fortin