Dans cette entreprise, tous les salariés sont plus âgés que leur patron

Maxence Laze, 22 ans, a créé son entreprise "Euzenat Peinture" il y a un an. Il s'est entouré de cinq employés en CDI, tous des seniors. Au départ, il a créé cette entreprise pour aider sa mère, Christelle Laze, 49 ans. Après un cancer, elle s'est retrouvée au chômage. Malgré ses 20 ans d'expérience dans la peinture, aucun employeur n'a voulu lui donner une seconde chance. La dernière recrue, Hélène, a 59 ans. Et Maxence Laze ne compte pas s'arrêter là. L'emploi des seniors, il en fait son combat. Il va recruter deux autres personnes d'ici juin, les candidatures ne manquent pas. En Mayenne, un demandeur d'emploi sur quatre est un senior et leurs CV restent plus longtemps sur la pile de demandes. Y a-t-il une peur de l'âge ? Entre 55 et 64 ans, seul un Français sur deux travaille. On est en dessous de la moyenne européenne. Maxence Laze, lui, a fait le choix d'adapter les horaires de travail et la façon de travailler de ces seniors. Un an après la création de son entreprise, le carnet de commandes est déjà plein. Ça tombe bien, dans le département, 4 500 seniors sont à la recherche d'un emploi. TF1 | Reportage E. Despatureaux, N. Clerc