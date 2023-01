Seniors : travailler plus longtemps... oui, mais comment ?

Véronique Merrien, 62 ans, n'a jamais été aussi heureuse. Deux ans déjà que cette ancienne cadre d'une société informatique ne travaille plus. Très impliquée, elle passait 70 heures par semaine au bureau, sans compter les week-ends. Elle ne pouvait plus tenir le rythme. Elle négocie une rupture conventionnelle, indemnité puis chômage pendant un an, lui permet de tenir jusqu'à la retraite. Si à l'époque, son patron avait accepté de diminuer sa charge de travail, elle serait volontiers de rester. Comme Véronique, un Français sur deux ne travaille plus au moment de prendre sa retraite. Plans sociaux, licenciements, arrêts maladie, le taux d'emploi des seniors est l'un des plus faibles d'Europe, entre 55 et 64 ans, 56 % des seniors, seulement travaillent. Loin derrière les Allemands et en dessous de la moyenne de l'Union européenne. Avec la réforme des retraites, ils vont devoir travailler plus longtemps. Les entreprises vont-elles réussir à les maintenir en poste ? Voudront-elles les embaucher ? Pour certaines, c'est déjà le cas. Après des mois de recherche, Sébastien Chastel, 59 ans, ancien chef d'entreprise, vient d'être embauché en CDI dans une PME de nettoyage en banlieue lyonnaise. Et une vingtaine de personnes sous ses ordres, un poste à responsabilités qu'il n'espérait plus décrocher à son âge. Le patron Serge Gradante, n'a pas hésité. Plus la moitié de son effectif a plus de 50 ans. Sébastien espère travailler encore 7 ou 8 ans si possible dans la même entreprise, et enfin, prendre sa retraite. TF1 | Reportage F. Chadeau, J.Y Chamblay, C. Blanquart