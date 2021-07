Sensations : à la rencontre des plongeurs de l'extrême

Steven Surina, biologiste marin spécialiste des requins, a appris à les connaître, passe sa vie à les étudier. Il réussit même aujourd'hui à jouer avec eux avec une petite bouteille en plastique. Ce plongeur, né en banlieue parisienne, cherche à les attirer pour mieux en prendre soin et pour mieux les protéger. Il parle de "moments inoubliables”. Quelques instants de sérénité au contact de l'animal marin le plus redouté. Un super-prédateur capable donc d'accepter la présence de l'homme à ses côtés. C'est aussi le cas des orques que nos reporters ont rencontré dans un fjord au nord de la Norvège. Chaque année, d'immenses bancs de harengs s'y regroupent en hiver et attirent les cétacés. C'est l'endroit choisi par l'apnéiste Morgan Bourc'his pour plonger dans une eau à 5° C. Le champion du monde d'apnée a décidé d'aller voir ce qui se passe au milieu de leur zone de chasse. C’est là qu’il va faire l'une des plus spectaculaires de sa vie avec d’énormes baleines à bosse. L’homme est bien petit face aux géants de l'océan. C'est aussi ce que racontent les images d'un autre apnéiste de l'extrême, Pierre Frolla. Ce jour-là dans les eaux bleues du Pacifique, le Monégasque va vivre un moment très rare. Une baleine et son petit observent le plongeur. Le photographe Greg Lecoeur était là pour immortaliser la scène. Ces clichés sont essentiels pour sensibiliser le grand public. Parce que cette nature est fragile, il faut aussi prendre le temps de l'écouter pour mieux la respecter.