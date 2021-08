Sensations fortes : 120 km/h sur la tyrolienne de la Colmiane

En voyant les personnes qui descendent sur cette tyrolienne, on pense à des flèches humaines décochées par un géant imaginaire dans le ciel de l'arrière-pays niçois. Mais il n'y a pas d'archer, juste la tyrolienne de la Colmiane, la plus longue de France. En cette saison, les victimes se pressent. On en compte 130 par jour pendant le week-end. Elles sont bien conscientes d'affronter l'inconnu en montant vers l'échafaud, et en sentant monter leur tension. Une fois sur place, ils n'ont plus qu'à obéir aux consignes et à croiser leurs doigts. Dans cette sorte de hamac, pour 35 euros par personne, en duo ou seul, à partir de 8 ans et 30 kilos, les vacanciers se succèdent. Face à eux, se dressent l'immensité du Mercantour et le vertige de l'envol. Dans un grondement de bombardier en piqué, libre comme l'air, ils décollent. Et au retour sur le plancher des vaches, ils nous ont fait part de leurs sensations. Alléchés, nos reporters ont testé la tyrolienne et se sont aussi mesurés au vide. Ils ont eu la drôle d'idée de confier leur vie à un câble de 22 millimètres. Découvrez dans la vidéo ci-dessus leur descente avec une caméra embarquée.