Sensations : pour les plaisirs du vertige !

C’est un décor vertigineux avec 3 000 pics naturels, sculptés par l’eau et le vent. Au cœur de la forêt de roches, un pont transparent est suspendu à 300 mètres de haut. Sous les pieds des touristes, une plaque de verre de cinq centimètres d’épaisseur et puis, le vide. Traverser les 430 mètres de long n’est pas un problème pour ces retraités, en image, pour qui, seule la photo compte. Chacun a sa méthode face à la peur, comme contourner les vitres en tentant quelques coups d'œil ou se cramponner à la rampe. Qu’ils se rassurent. L’édifice, ouvert en 2016, peut supporter 800 personnes à la fois. Ils sont, en revanche, un peu moins nombreux à tenter le grand frisson. Un expatrié français s'apprête à se jeter dans le vide. Après quelques consignes de sécurité, il n’est plus question de faire demi-tour. Il fait un saut à l'élastique de 260 mètres, c'est l'un de plus haut du monde. La Chine est championne des constructions vertigineuses. Dans le centre du pays, des tourniquets sont perchés à 1 300 mètres d'altitude, une balançoire géante à sensation forte garantie et au sud de Shanghai, un terrain de football à plus de 100 mètres au-dessus du sol. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano