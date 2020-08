Séparés par la Covid-19, les couples vont pouvoir se retrouver

De nombreux couples sont séparés depuis des mois à cause des interdictions de voyager, notamment entre la France et les Etats-Unis. Une procédure dérogatoire vient d'être mise en place. La situation pourrait donc bientôt s'arranger pour certains, mais ce n'est pas si facile pour les autres. Pour se revoir, Aude, une Française, et Jeff, un Américain, ont tout préparé. Puisqu'ils ne sont pas mariés, ils doivent fournir à l'Etat la preuve que leur relation est stable et durable. Ils devraient se revoir d'ici quelques semaines. Pour les autres couples, ils doivent fournir une preuve de vie commune, comme un contrat de location, un compte bancaire commun ou des factures. Dans l'Hexagone, ils sont près de 2 000 à ne pas avoir ces pièces. Il va falloir donc fournir, par exemple, des souvenirs de voyages, comme des billets d'avion ou un passeport estampillé. Ce sont des éléments qui seront étudiés au cas par cas, mais qui prendront plus de temps.