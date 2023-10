Sept évacuations en huit jours : ras-le-bol à Versailles

Il est à peine midi, le château de Versailles est évacué. C'est la septième fois en une semaine, presque toujours à la même heure. À la sortie du château, un couple de New-yorkais raconte : "on a entendu les alarmes sonnées et on a vu des policiers et des militaires arrivés. Quelqu'un a dit qu'il y a une menace. Ils ont commencé à évacuer et à verrouiller les portes". Une fois de plus, c'est une fausse alerte à la bombe. Deux heures plus tard, le château ouvre à nouveau ses portes, mais le mal est fait. Une touriste australienne ne reviendra pas. "Nous sommes très déçus. On tenait vraiment à visiter le château. Et maintenant, nous n'avons plus le temps de revenir un autre jour", déplore-t-elle. Les visiteurs évacués seront remboursés, seulement s'ils le demandent. Pour le château, difficile d'estimer les pertes. Selon nos estimations, la moitié de la recette quotidienne. En face, la restauratrice du "Le Pas du Roy", Hu Wang, déplore également la perte de ses clients par groupe entier. Touchés aussi, les vendeurs à la sauvette et leurs bibelots colorés se sentent parfois bien seuls. La crainte que ces alertes à répétition découragent définitivement les touristes de visiter le château de Versailles. Pour François de Mazières, maire (DVD) de Versailles (Yvelines), "Il faudrait que ça s'arrête parce qu'on voit bien que la répétition montre que c'est quand même de la très mauvaise plaisanterie. C'est très néfaste pour le tourisme en général. Mais ils devraient être conscients que s'ils sont pris, ils sont très lourdement sanctionnés". Les auteurs de ces fausses alertes risquent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. TF1 | Reportage G. Bertrand, P. Lormant