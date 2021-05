Sept mois après la tempête Alex : comment reconstruire la vallée de la Roya ?

Nous sommes en train de monter à Tende, dans un des trois convois qui, quotidiennement, relient la ville au reste de l’Hexagone. Il suffit de regarder la route pour se rendre compte à quel point la vallée de la Roya est loin d’être reconstruite. En dehors des passages des convois, le long de la rivière, des ouvriers travaillent toute la journée. Il y a six mois, Tende fut l’une des villes les plus lourdement touchées par la catastrophe au cours de laquelle neuf personnes ont perdu la vie. Les vidéos prises par les habitants pendant la tempête permettent de se souvenir de la violence des eaux. Sortie de son lit, la rivière a, par endroits, quadruplé de son volume, des flots torrentiels qui ont défiguré la vallée. Vous réalisez l’ampleur des changements provoqués par la catastrophe, et donc l’ampleur des travaux à réaliser. Outre les dégâts matériels à plusieurs centaines de millions d’euros , la physionomie de la rivière s’est complètement métamorphosée. Depuis la catastrophe, une cinquantaine de familles n’a toujours pas obtenu l’autorisation de rentrer chez elles. Les autorités veulent commencer les travaux de protection d’ici la fin de l’année, tout comme la destruction de maisons qui ne peuvent pas être sauvées.