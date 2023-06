Sept mois après le meurtre de Leslie, sa sœur prend la parole

Dans l'une des dernières vidéo de Leslie, quelques semaines avant sa mort, on voit une jeune femme de 22 ans rieuse, solaire et insouciante. Sept mois après son assassinat, c'est cette image que souhaite garder sa sœur aînée, Léa. Elle se confie pour la première fois et préfère garder l'anonymat. Dans la nuit du 25 novembre 2022, Leslie disparaît avec son petit ami Kevin. Les amoureux seraient tombés dans un guet-apens. Les premiers éléments de l'enquête racontent ce qu'il aurait pu se passer; à trois heures du matin, ils sont hébergés dans une maison par leur ami Tom, celui-ci rentre justement d'une soirée suivi par deux hommes. Ils vont frapper le couple à coups de marteau. Quelques minutes plus tard, ils ressortent et chargent les corps des deux victimes dans le coffre. Mais Leslie, encore envie, sera tuée quelques heures plus tard. Est-ce lié à un différend amoureux ? Ou à un trafic de stupéfiants ? L'enquête devra le déterminer. Il s'agit d'un double assassinat d'une extrême violence. Les images sont insurmontables pour la sœur de Leslie. Les corps de Leslie et Kevin ont été découverts, il y a trois mois, dans les bois de Charente-Maritime. Léa souhaite aujourd'hui rendre un dernier hommage à sa petite sœur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, V. Abellaneda