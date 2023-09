Septembre : le nouveau mois des vacances d'été

Pour les transats, vous avez l'embarras du choix. Aucune file d'attente au toboggan et la piscine presque pour vous, tout seul. Bienvenue dans le paradis des vacanciers de septembre. Les jeunes parents, en images, en profitent pendant deux semaines. Lorsqu'on parle budget, la réponse est claire : "Il y a beaucoup de différences", dit la mère de famille. Dans le camping cinq étoiles "La Rive" de Biscarrosse (Landes), les locations sont à prix cassés dès la fin du mois d'août. Par exemple, un mobile home pour quatre personnes coûtant 120 euros par nuit en haute saison, est à 60 euros en basse saison. L'établissement affiche un taux de remplissage de 65% et cherche désormais à accueillir une clientèle qui mélange vacances et travail. Au restaurant "Le QG" de Biscarrosse (Landes), le rythme reste soutenu malgré la fin des vacances. Il a fallu prolonger deux saisonniers pour tenir la cadence. Autres avantages si vous partez en vacances après tout le monde, les promotions se multiplient en septembre, pour écouler les stocks. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec