Serge Gainsbourg : toujours aussi populaire 30 ans après sa mort

Pouvait-on imaginer un autre hommage ? Deux beaux choux bien frais pour orner la porte d'entrée de l'ancienne maison de Serge Gainsbourg. Cela représente bien "L'homme à tête de chou" qui est son album mythique. 5 bis rue de Verneuil au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris, le lieu fait office de rendez-vous pour tous les admirateurs du chanteur. Dans cette rue, à priori très sage et résidentielle, Gainsbourg avait déjà, dès son vivant, offert son mur à ceux qui venaient le célébrer. Trente ans plus tard, rien n'a changé. Un lieu mythique, un lieu intime, qui sera bientôt ouvert aux visites. Chaque chose à sa place, comme son propriétaire l'a quitté, en l'état. Qu'il évoque ce fameux "poinçonneur des Lilas", ou qu'il nous fasse chalouper aux sons plus sulfureux d'Elisa, le public s'est élargi. Il y a une toute nouvelle génération qui fredonne ses mélodies depuis le biberon. Tous étaient venus confirmer à Serge Gainsbourg qu'ils l'aimeront donc bien au-delà du temps d'une chanson.