Sergent Maxime Blasco : l’hommage de son régiment à Varces

Après l'hommage de la nation au sergent Maxime Blasco, c'est l'adieu des siens, de ses camarades qui l'appelaient tout simplement "Max", depuis neuf ans dans ce régiment de chasseurs alpins, au pied de ces montagnes qui l'ont vu naître il y a 34 ans. Il est mort au combat vendredi dernier au Mali lors d'un face-à-face avec des terroristes. Tombé lors de sa 6e mission au Sahel, cet ancien pâtissier devenu membre des commandos montagnes et tireur d'élite avait marqué cette seconde famille par son humilité et son sens du collectif. Sur ces images dans la vidéo en tête de cet article, il est filmé au Mali en décembre 2020. Un an après avoir survécu à un crash dans un hélicoptère Gazelle et sauvé la vie à deux de ses camarades, il est de retour en opération avec le sang-froid qui le caractérise. Son destin exceptionnel a ému toute sa commune à Varces. C'est un grand homme, quelqu'un qui a donné sa vie pour son pays. Maxime Blasco est le 52e soldat français tué au Sahel depuis 2013.