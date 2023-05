Serre de Laeken : un jardin extraordinaire

Le domaine royal de Laeken est un bijou en plein cœur de la capitale Belge. Les 36 serres et pavillons abritent 370 espèces différentes du monde entier. On y trouve par exemple des fleurs qui viennent d'Afrique du Sud, des oiseaux de paradis, ou celles avec la couleur du drapeau belge, les préférées de la reine paraît-il. Pour mettre en musique le spectacle, il y a Jean-Yves André, le régisseur des serres. Pour lui, la période est cruciale, le lieu est ouvert au public pendant seulement trois semaines, c'est la durée de vie maximum de la plupart des fleurs du domaine. Il nous emmène vers l'endroit le plus impressionnant, une serre gigantesque. Un bâtiment de verre et d'acier construit à la même période que la tour Eiffel. Le roi Léopold II était passionné de botanique et de voyage, c'est lui qui a désiré ces serres. Pour le public, tout doit être parfait. Une partie du travail commence tôt, à l'abri des regards. Quand le soleil se lève, une trentaine de jardiniers s'activent. Le temps est compté, ils ont une heure et demie pour entretenir les fleurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas