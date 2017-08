PARADIS - C'est le plus grand lac artificiel d'Europe. Et l'un des plus spectaculaires aussi. Le lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes. France. Retenu par un barrage en terre, ce lac hors norme de 28 km2 est un paradis touristique. Chaque année se sont plus de 40.000 vacanciers qui viennent ici profiter de ses eaux turquoise.