Serres et champs ravagés : les maraîchers désemparés

Nettoyer, c'est le mot d'ordre pour Baptiste Le Duff et Daniel Le Duff, maraîchers de la marque "Prince de Bretagne". Vu d'en haut, le toit de leur bâtiment a été brisé sur toute une longueur. Conséquence, il est aujourd'hui impossible pour la famille Le Duff de chauffer leur serre, leur récolte est bonne à jeter. Ils ne vont pas pouvoir commercialiser leur récolte, car des éclats de verre pourraient y être disséminés. La perte s'élève à 15 000 euros de marchandises non vendues. En Bretagne, les trois quarts des serres de tomate ont été endommagées par la tempête Ciarán. Toute la filière est touchée, des coproducteurs aux petits maraîchers. Pour Sandrine Gawron Nahuet, maraîchère bio de Plougastel-Daoulas (Finistère), les conséquences sont encore plus lourdes, car elle n'était pas assurée et venait juste d'emprunter pour acheter ses équipements. La Bretagne est la principale région productrice de tomate en France. La tempête Ciarán aura donc des répercussions sur les étales dans tout le pays. Les maraîchers bretons se mobilisent pour réparer au plus vite leur outil de travail et ainsi pouvoir de nouveau planter en début décembre 2023. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens