Service national universel : à quoi va-t-il ressembler ?

C'était une promesse de campagne. Lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à créer un service national universel. Vingt-deux ans après la suppression du service militaire, à quoi ressemblera cette nouvelle forme de conscription, qui concernera filles et garçons à partir de seize ans ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.