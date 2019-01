Service national universel : les futurs "appelés" réagissent

Des expérimentations pour le nouveau service national universel seront organisées au sein de treize départements. Au cours de ce test, 200 volontaires seront mobilisés. Les premiers seront recrutés au mois de mars 2019. Nos journalistes sont allés au Puy-de-Dôme et au Val d'Oise pour récolter l'avis des jeunes et des parents sur cette mesure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.