Services publics : aux abonnés absents ?

Obtenir sa carte vitale ou demander des allocations peut vite devenir très compliqué. "Avant, il suffisait de téléphoner, on avait tout de suite le renseignement. Et là maintenant, c'est passé par mail", nous confie une dame. "Ce serait plutôt le purgatoire, on va dire", ajoute une autre. "Des j'appelle, une heure ou deux heures au téléphone, ça ne répond pas", regrette un homme. Nous avons donc testé la sécurité sociale. Ça décroche vite, mais nous tombons sur le répondeur car toutes les lignes sont "occupées". Après trois essais et neuf minutes d'attente, nous obtenons toujours la même réponse. Pôle emploi va répondre en quatre minutes, mais l'interlocutrice nous redirige vers le site Internet à trois reprises. La Caf répondra au bout de onze minutes. Mais pour obtenir les aides au logement demandé, il faut se déplacer. 15% des Français n'ont pas Internet. D'autres ont du mal avec les démarches en ligne. C'est ce qu'a constaté l'association 60 Millions de Consommateurs et la défenseure des droits, Claire Hedon. "Je pense aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux personnes précaires, aussi aux jeunes. Un quart des jeunes disent être en difficulté avec des démarches administratives. Pour tout cela, le risque c'est que la dématérialisation éloigne les services publics", déclare-t-elle. TF1 | Reportage L. Delsol, O. Lévesque, V. Pierron