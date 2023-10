Services publics : des agents en première ligne face aux agressions

Les riverains dorment encore. La collecte des ordures se fait dans le calme. Mais dans quelques heures, ils partiront travailler. Corentin Fernandez, ripeur, sait déjà qu'il sera confronté à l'agacement des automobilistes bloqués derrière son camion. Il reçoit des insultes quasi quotidiennes. Et certains habitants vont même très loin jusqu'à une menace de mort. C'est une expérience traumatisante et loin d'être un cas isolé. Yannick Aspord, directeur technique du Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND), constate une augmentation des violences envers les éboueurs. Et aucun service public n'est épargné. Au mois de septembre, un homme mécontent de la réponse faite à sa demande de RSA s'en prend aux agents du département du Nord et saccage leur bureau. Aujourd'hui, quel que soit le service public concerné, pour que l'administration dépose plainte après l'agression de l'un de ses agents, il faut impérativement qu'il y ait eu dégradation du matériel. Mais un projet gouvernemental prévoit que la seule agression permet à l'employeur de porter plainte. Une façon de soutenir l'agent agressé qui n'ose pas toujours déposer plainte. C'est notamment le cas de Samantha, secrétaire médicale. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Creff, X. Boucher