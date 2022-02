Services publics en ligne : pas toujours facile !

À 60 ans, Jacqueline Wetta, aide-soignante, doit penser à sa retraite. Dans son village en Alsace, la caisse de retraite la plus proche est à une heure aller-retour à Strasbourg. Il faudrait donc qu'elle fasse sa démarche en ligne, mais l'ordinateur n'est pas son fort. Alors, une agent France Services l'accompagne. En France, 2 000 structures gèrent les demandes pour les services publics dont les guichets ont disparu, notamment en milieu rural. Depuis quelques années, l'administration a massivement migré sur ordinateur. Déclarer vos impôts, demander des allocations ou une carte grise, tout peut se faire en virtuel aujourd'hui. Certaines démarches ne passent même plus que par écran interposé. Pourtant en France, près de 30% de la population s'estiment en difficulté pour ces procédures en ligne. Et ce même quand elles maîtrisent ces outils. C'est le cas notamment de Mathieu Thibaut qui a perdu un an et demi pour faire refaire son permis de conduire volé. En France, 13 millions de personnes ne maîtrisent pas les outils numériques. Un frein à l'accès au droit notamment pour les publics les plus précaires. De plus en plus de formations sont proposées aux demandeurs d'emploi par exemple car même les démarches de Pôle Emploi passent aujourd'hui par le Net. À l'heure du tout numérique, une personne sur cinq en France, n'a pas d'ordinateur chez elle. TF1 | Reportage M. Verron, V. Pierron