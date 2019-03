Services publics : la grande inquiétude des Français

Le Défenseur des droits Jacques Toubon a dévoilé ce mardi 12 mars les conclusions de son rapport annuel. Il y dénonce notamment la disparition et l'accès inégal aux services publics sur tout le territoire. En Auvergne et dans le Limousin par exemple, 45 maisons de services aux publics ont été mises en place pour limiter l'isolement administratif de nombreux villages ruraux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.