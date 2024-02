Les Français et les impôts : François Lenglet dévoile notre sondage exclusif

Un Français sur deux seulement s'estime satisfait des services publics actuels, les habitants des zones rurales étant les plus sévères. C'est le même constat sur l'utilisation de l'argent des impôts par les services publics. Seuls 32% d'entre nous pensent qu'il est bien utilisé, alors que 68% estiment le contraire. En tête du classement, on trouve l'armée qui a la cote. Elle est jugée efficace par 59% des Français. C'est le score le plus élevé. Viennent ensuite par ordre décroissant, les transports en commun, la police, l'école, le logement social. Et tout, en bas du tableau, il y a l'hôpital. Seulement 29% des sondés estiment que l'argent des impôts y est bien utilisé. Si on s'intéresse aux institutions qui dépensent l'argent public, c'est la mairie qui est considérée comme la meilleure par 36% des répondants. Seuls 8% estiment que l'administration nationale est celle qui gère le mieux l'argent des Français. Aujourd'hui, dans le budget du pays, sur 1 000 euros de dépenses publiques, 117 euros vont à l'hôpital. Si les Français eux-mêmes font la répartition, l'hôpital recueillerait davantage 272 euros. L'éducation reçoit, elle, 97 euros, les Français lui attribueraient 163 euros. Quant à la police et la justice, maigrement dotées avec 30 euros, elles tripleraient leur budget, si les citoyens décidaient, à 105 euros. Quelles sont les réactions des Français quant à l'augmentation de l'impôt sur le revenu pour renforcer les moyens des services publics ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Lenglet, M. Lezis, M. Cailly