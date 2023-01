Services publics : Rennes au ralenti

À Rennes, un jour de grève, il faut être patient. 40% des conducteurs sont grévistes. Alors dans les heures creuses de la journée, le bus met parfois du temps à arriver. "Il y a beaucoup de monde qui attendent... 30 à 40 minutes d'attente, c'est long, on accepte", s'exprime un usager. Le rythme est ralenti aussi dans un musée. Peu de visiteurs sont au rendez-vous aujourd'hui. Il manque plus d'un agent d'accueil sur trois, le directeur a donc dû fermer l'accès à plusieurs salles d'exposition. "On ne peut pas se permettre d'ouvrir tous les espaces si on n'a pas d'agents qui accueillent et qui donnent des indications aux visiteurs", explique Jean-Roch Bouiller. Malgré l'absence d'un quart du personnel, un service de mairie a lui été entièrement réorganisé pour honorer tous les rendez-vous. Mais la ville admet que certains appels téléphoniques sont restés sans réponse. Dans le centre-ville, une commerçante, elle, n'est pas débordée. "Aujourd'hui, c'est très calme, jour de manifestations. On est très bien situé à Rennes, place de la République. Donc on est toujours au centre de l'action. Mais du coup, il n'y a personne", déclare Corinne Mourgues. TF1 | Reportage Gaignoux, K. Moreau