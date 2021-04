Seuil symbolique des 100 000 morts du Covid : qui sont-ils ?

Le 14 février 2020, le Covid fait officiellement sa première victime en France. Un homme de 80 ans venu de Wuhan, en Chine, meurt à l'hôpital Bichat à Paris. Une dizaine de jours plus tard dans l'Oise, c'est un enseignant de 60 ans qui décède à son tour. Dans les trois mois suivants, la première vague de l'épidémie emporte plus de 34 000 personnes. À l'automne, la deuxième vague sera encore plus meurtrière, avec près de 42 000 décès supplémentaires. Ces décès ne faibliront pas vraiment les mois suivants. Depuis janvier 2021, au moins 24 000 patients sont morts. Mais qui sont ces victimes du Covid ? Plus d'un décès sur deux concerne des hommes, et le virus décime les plus âgés. 92 600 victimes avaient plus de 65 ans, 6 700 chez les 45 ans et plus, quelques centaines pour les 15-44 ans, et une dizaine d'enfants. Ces décès sont la plupart du temps liés à des problèmes cardiovasculaires, de diabète ou d'obésité. Cette mortalité frappe certaines régions plus que d'autres. De loin la plus touchée, l'Île-de-France. Puis la région Auvergne-Rhône-Alpes, devant le Grand Est pourtant très tôt submergé. Ce sont donc les habitants des zones urbaines à très forte densité qui ont payé jusqu'ici le plus lourd tribut à l'épidémie.