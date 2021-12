Seul ou en famille : le Covid bouscule les fêtes

Combien seront-ils autour du sapin de Noël cette année ? Ils ont déjà acheté les cadeaux, décoré le salon. Mais avant de réveillonner, beaucoup doivent passer l'épreuve du test antigénique. “Je viens d’apprendre il n’y a pas longtemps que j'ai été personne contacte. Je croise les doigts que ça soit négatif”. Solène pourra-t-elle prendre le train pour rejoindre ses parents dans les Vosges ? Après 15 min d'attente, le résultat est négatif. “C'est génial de pouvoir passer de bonnes fêtes”, se réjouit-elle. Partout dans les centres de test ce jeudi, c’est la même appréhension. “J'ai quand même hâte de savoir parce que si je ne peux pas passer les fêtes avec ma famille, ça me rend vraiment super triste. Déjà d'apprendre que ma sœur ne peut pas être avec nous”. Derrière les masques, des soupirs de soulagement : “Résultat négatif, donc on ne va rien changer au plan”. “Je vais pouvoir fêter Noël et recevoir plein de cadeaux”. Pour Maxime, le couperet est tombé. Elle est positive et doit s'isoler. Pas de Noël non plus pour Cléa et Fabien. Ces deux étudiants sont positifs et devront se contenter d'un plateau repas et d'une soirée télé. “En 21 ans, c’est le premier Noël que je vais faire sans ma famille. J'arrive quand même à relativiser, à me dire que je pourrais les voir après, que c'est juste une période de confinement, que ce n'est pas très grave. Mais c’est surtout pour mes grands-parents, pour eux, c'est super important. Ne pas avoir leur petite-fille pour Noël, c'est super dur pour eux, surtout qu’ils s'inquiètent”. Quelle que soit votre situation, le Conseil scientifique recommande d'éviter les embrassades et de maintenir les gestes barrières vendredi soir. Car un test antigénique n'est jamais fiable à 100%. TF1 | Reportage C. Blampain, J. Chaize