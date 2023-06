Seychelles : ils font revivre les coraux

Pour rejoindre la barrière de corail, il faut prendre le bateau. Vingt minutes de navigation en direction d’une des îles de l’archipel des Seychelles, Cousin. Dans la petite embarcation, des femmes et des hommes sont des spécialistes des coraux. Ce jour-là, ils devaient prélever des fragments sur un récif en bonne santé. Nous avons plongé avec eux. Cet espace est très peu fréquenté par l’homme, les champs de coraux colorés sont encore nombreux et servent de refuge à de nombreuses espèces animales. Pour ne pas abîmer ce site, les scientifiques récupèrent uniquement les parties cassées du récif, celles qui se sont brisées naturellement sous l’effet du courant. Et il y en a un peu partout. Posés à même le sable, ces fragments sont condamnés à mourir lentement. Les coraux récupérés sont coupés en morceaux, ce qui va augmenter leur chances de survie. Ils serviront à repeupler le récif malade de l’île voisine. Les coraux blanchissent et meurent par manque de nourriture et parce que la température de l’eau augmente à cet endroit, d’année en année. Mais ce n’est pas tout. Il y a un canal qui sépare les deux îles et le courant est très fort, ce qui empêche les larves de corail de venir grandir à cet endroit. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Berville