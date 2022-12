Seychelles : le sanctuaire des oiseaux et des tortues

Nous sommes sur une île sanctuaire qui fait partie des archipels de Seychelles. Oasis de vie dans l’Océan Indien, l’île Cousin est une réserve totalement protégée. Il ne faut que dix minutes de bateau pour atteindre Cousin si on part de Praslin. Depuis 50 ans, l’île Cousin est une réserve, et un espace protégé pour les oiseaux, les tortues, mais aussi toute la faune. Sur l’île Cousin, on compte 300 000 oiseaux qui nichent en toute sécurité. Les fonds marins sont aussi préservés sur l’île. L'île est le premier site de restauration de corail de l’Océan Indien, depuis plus de dix ans, des opérations sont menées par des restaurateurs de récifs. Sur quatre nurseries à quinze mètres de profondeur, il y a des milliers de coraux qui viennent de récifs naturels, et qu’ils font grandir dans la ferme. L’île accueille du public seulement deux heures par jour, lors d’une visite guidée. C’est une occasion pour les touristes d’être en contact avec sa biodiversité. Une parenthèse, qui suffit à s’émerveiller devant ce paysage et nature sauvage préservés depuis plus de 50 ans aux Seychelles. TF1 | Reportage L. Huré, F. Larrey