Shampoing, savon, dentifrice... On a testé les cosmétiques en vrac

Dans votre salle de bain, seriez-vous prêt à vous débarrasser de tous les emballages plastiques de vos cosmétiques ? Seule solution : tout acheter en vrac. Ce couple va relever notre défi. Le vrac cosmétique se mérite. Trente minutes de marche en pleine ville pour en découvrir dans cette boutique spécialisée. Il en existe seulement une centaine en France. Le gel douche en vrac est 5 € moins cher que sa version emballée. Le contenant, lui, est rentabilisé au bout de deux utilisations. Plus avantageux, pourquoi ce vrac est-il peu répandu ? Il a fallu trois ans à cette entreprise pour mettre au point une machine adaptée capable de distribuer du dentifrice, de la crème ou encore du démaquillant, mais elle n'est présente que dans quelques magasins. Autre solution, se tourner vers un autre type de vrac disponible partout, les cosmétiques solides. Maquillage, crème hydratante, nettoyant, on trouve de tout dans ce magasin. Leur produit phare, le shampoing créé il y a plus de trente ans. Mais quelle est l'efficacité de ces produits solides ? Pour le savoir, retour chez Kévin et Marine qui essaient le dentifrice. Après plusieurs jours de tests, c'est l'heure du bilan. Positif pour le vrac liquide, un peu plus mitigé pour les solides. Les produits solides ne sont pas forcément plus économiques. Exemple, les shampoings coûtent en moyenne 11 €, deux fois plus chers que leur équivalent liquide, mais ils ont un atout. Ils évitent la production de près de 1 000 tonnes de plastiques par an.