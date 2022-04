Shanghai confinée : avec un Français en centre d'isolement

Thomas Venet est expatrié et confiné dans ce centre de quarantaine à Shanghai. Avec lui, au moins un millier de personnes (étudiants, retraités ou même enfants) y sont enfermés, car ils sont testés positifs au Covid-19. Ce designer français accepte de filmer spécialement pour nous les coulisses de son isolement aux conditions spartiates. Dans cet endroit, il est difficile de dormir. C'est très bruyant et les lumières ne s'éteignent pas la nuit. Sans douche ni d'eau chaude ni de savon, il est impossible de se laver. Les lavabos sont crasseux. Thomas fait avec les moyens du bord, une bassine et des lingettes. À l'intérieur du centre, les déchets s'accumulent. Ce sont autant de signes que les autorités chinoises sont dépassées par le nombre de cas. Comme beaucoup, Thomas n'a plus de symptôme. Mais on lui a donné ce mélange de plantes comme médicament. Pour sortir, il lui faudrait deux voire trois tests PCR négatifs sur plusieurs jours. Mais le Français garde le sourire. À Shanghai, tous les habitants testés positifs, même asymptomatiques, doivent passer dans ces gigantesques centres. Les autres restent confinés à la maison. TF1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu