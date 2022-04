Shanghai : le confinement légèrement assoupli

Nicolas a de quoi se réjouir. Après 20 jours enfermé chez lui, il a enfin le droit de sortir. Un déplacement minuté et autorisé seulement à pied. À l'extérieur, les quartiers sont vides, il n'y a pas de voiture et tous les commerces sont fermés. La joie de cet expatrié est de courte durée. Une sortie exceptionnelle accordée au Français, car il vit dans l'une des rares résidences qui ne comptent aucun cas positif depuis deux semaines. Un allègement des restrictions en demi-teinte, mais c'est pourtant indispensable. En effet, ce confinement drastique de la principale place financière de la Chine pèse sur l'économie de tout le pays. À l'entrée de la ville, des centaines de chauffeurs routiers se retrouvent bloqués, contraints d'attendre les résultats d'un test Covid. Pour limiter les dégâts, le gouvernement vient d'autoriser plus de 600 entreprises dont le géant Tesla, à reprendre le travail. Après, et selon las première dernière informations. T F1 | Reportage