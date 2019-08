Sibérie : trois millions d'hectares ravagés par les flammes

Les équipes de surveillance ont du mal à évaluer les dégâts. Selon les associations écologistes, ce sont douze millions d'hectares qui auraient déjà disparu. Sur le terrain, les pompiers locaux ne sont pas assez nombreux. Ils luttent avec les moyens du bord. Vladimir Poutine a annoncé l'intervention de l'armée. Dix avions et dix hélicoptères ont été dépêchés sur place. C'est un enfer au quotidien pour les habitants des villes environnantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.