Sicile : les feux aux portes de Palerme

Voici en images, l'autoroute qui mène à Palerme. Descendu de la montagne, attisé par les vents et amplifié par des températures records, le feu est aux portes de la ville de 700 mille habitants. Les flammes se propagent désormais en plein centre-ville, menaçant l'hôpital. Effrayée, une automobiliste assiste démunie au ravage de l'immeuble. C'est le même sort pour l’église et trop tard pour la concession automobile. Faits extrêmement rares, les pompiers italiens sont obligés d'envoyer des Canadairs à seulement quelques mètres des habitations. Canadairs, hélicoptères, camions citerne, tout l'arsenal des pompiers est mobilisé. Le premier bilan fait état d'au moins trois décès et 2 500 évacuations. La nuit du lundi 24 juillet, l'aéroport de Palerme s'est retrouvé encerclé par les feux. À cause des fumées, la décision est prise d'immobiliser les avions. Le trafic n'a pu reprendre que ce mardi matin à partir de onze heures. Mais l’attente est encore longue et incertaine. Dans les montages, l'armée est intervenue pour évacuer ses habitants à l'ouest de Palerme. Ce mardi soir, la situation n'est toujours pas maîtrisée. Au total, une cinquantaine d'incendies ont touché la Sicile. TF1 | Reportage T. Vartanian, A. Jonah