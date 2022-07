Sicile : les secrets de l’espadon

Ne cherchez ni capitaine, ni gouvernail dans la cabine. Sur le "felucca", le nom donné en Sicile à ces bateaux si particuliers, il faut regarder 20 mètres plus haut. Après être montés sans protection, les pêcheurs dirigent leur embarcation depuis le sommet de cette antenne. Mais s'ils grimpent, c'est surtout pour repérer l'espadon à l'œil nu dans l'immensité de la mer. En bas, c'est ensuite à Antonio et son ami d'agir. L'espadon repéré, ils doivent le harponner depuis le bateau avec ces longues fourches. Leur travail demande une grande habileté et beaucoup de patience. Déjà quatre heures sans le moindre signe, quand tout d'un coup, un espadon saute à 30 mètres du bateau. Le conducteur se dirige vers lui. L’un des pêcheurs se met en place au bout de la passerelle, prêt à harponner. Mais, ce ne sera pas pour cette fois. "Malheureusement, il est reparti sous l'eau. On n'a pas pu le capturer. Il était trop profond. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il revienne. C'est difficile, si tu n'as pas de patience, tu ne peux pas faire ce boulot", lance-t-il. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage J. Cressens, A. Gaudin, C. Aguilar