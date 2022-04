Sicile : les secrets des îles cachées

Pas question de manquer le départ. La traversée n'est possible que deux fois par jour. Cap au nord de la Sicile, vers les îles les plus à l'ouest de l'archipel des éoliennes. Nous accostons à Filicudi, un confetti de neuf kilomètres carrés, articulés autour de trois volcans éteints. Juzi et Ninu font partie de ces rares habitants. Ils sont moins de 200. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo associée à ce résumé. Fascinée par la nature sauvage de l'île et de son histoire, cette ancienne biologiste s'est installée ici il y a dix ans. Dans ce parc archéologique, on découvre des ruines de 27 maisonnettes où vivaient une centaine de personnes à 1 500 ans avant Jésus-Christ. Depuis, les choses n'ont pas beaucoup changé. À peine quelques kilomètres de route, on ne trouve qu'une pharmacie et une seule supérette. Il faut vivre au rythme de l'île. Sa voisine Alicudi est encore plus sauvage. Sylvio est aussi l'un des sept pêcheurs du lieu. Alicudi est réservée aux solitaires. En effet, moins de 100 y habitent. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo associée à ce résumé. T F1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa