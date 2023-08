Sicile : vigilance des pompiers autour des sites touristiques

Sur les hauteurs de Palerme, les flammes viennent de reprendre. Cet hélicoptère, sur les images, enchaîne les va-et-vient sans trêve. Juste en dessous, il y a des habitations. Il faut à tout prix arrêter la progression du feu. Angela De Luca, maire d'Altofonte, explique le déroulement de la propagation du feu. Au moins deux incendies sont encore en cours, ce jeudi 27 juillet soir, à Palerme. À 50 kilomètres de là, un des joyaux de la Sicile a bien failli être rayé de la carte. Luigi Biondo, directeur du parc archéologique de Segesta, nous montre en image à quoi ressemblait la colline il y a moins de 48 heures. Un immense brasier a enveloppé le temple, édifié au Vème siècle avant Jésus-Christ. Ce jeudi matin, le site a néanmoins rouvert au public. Les vacanciers venus de Suisse, découvrent le temple de Ségeste dans un paysage désolé. Le travail se poursuit pour sécuriser le parc archéologique et restaurer ses sentiers. Faire revenir les visiteurs au plus vite en Sicile, car le tourisme pèse 15% dans l'économie de l'île. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Souary, Q. Trigodet