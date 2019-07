Sicile : violente éruption du volcan Stromboli

Le Stromboli, l'un des volcans les plus actifs d'Europe, situé au nord de la Sicile, est entré subitement en éruption cet après-midi. Selon les spécialistes de l'Institut national italien de géophysique, il s'agit d'une des plus violentes éruptions jamais enregistrées. Découvrez les toutes premières images dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.