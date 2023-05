"Signal Conso" : l'appli pour dénoncer les fraudes

Un colis non livré, des travaux malfaits, une annonce trompeuse pour un voyage... Avec l'application Signal Conso, quelques secondes suffisent pour alerter directement la répression des fraudes et déclencher une enquête sur une entreprise. Cette application gratuite est la version mobile d'un site internet créé il y a trois ans. Elle propose 17 catégories de signalements, notamment l'intoxication alimentaire. Vous pouvez presque tout signaler avec cette application. Par exemple, un produit acheté en magasin, déjà périmé, au rayon frais, des œufs, de la viande ou du poisson. L'application se veut simple, mais selon le signalement que vous faites, il faut être patient. Depuis trois ans, la répression des fraudes a reçu 500 000 signalements. Un travail de fourmi pour les 1 800 enquêteurs qui ont, par exemple, infligé des amendes de 50 000 euros à des entreprises d'ameublement ou de prêt-à-porter pour le non-respect des délais de livraison. "Les enquêteurs donc de la DGCCRF vont s'emparer des signalements les plus nombreux vis-à-vis d'un professionnel ou alors les signalements les plus graves, notamment dans le domaine de la santé par exemple", indique Marie Suderie, directrice de cabinet adjointe à la DGCCRF. Depuis la création de Signal Conso, presque la moitié des signalements concerne un problème lié à un achat ou un service sur Internet. TF1 | Reportage P. Gallaccio, P. Bouffard, L. Gorgibus