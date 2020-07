Signes d’une reprise de l’épidémie dans certaines régions : que disent les chiffres ?

La semaine dernière, le nombre d'appels à SOS Médecins était en hausse pour la troisième semaine consécutive, 2 339 appels. Ce nombre était à peu près équivalent au début de l'épidémie. En France, on détecte environ 4 000 nouveaux cas chaque semaine, mais le nombre d'hospitalisations, lui, est en baisse. Seules trois régions ont un taux d'occupation en réanimation supérieur à 10%, bien loin du seuil d'alerte fixé à 60%.