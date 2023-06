Silvio Berlusconi : une vie de pouvoir et de scandales

Son visage restera celui de la politique italienne. Homme d’affaires, magnat de médias à la vie privée sulfureuse, et figure du football italien, Silvio Berlusconi est mort à 86 ans d’une leucémie, après avoir vécu plusieurs vies. Il quitte l’hôpital de Milan dans un corbillard, sous le regard ému de ses partisans. Silvio Berlusconi, icône de la réussite, démarre comme chanteur des paquebots de croisière dans les années 60. Puis, il fait fortune dans l’immobilier, avant de bâtir un empire médiatique. Il développe la télévision par câble en Italie. En 1986 en France, il lance “La 5”, première chaîne commerciale privée gratuite. En échec au bout de six ans, mais la chaîne révolutionnera la télévision. Silvio Berlusconi se rattrape sur les pelouses des stades de football. Propriétés du Milan AC, il gagne, avec le club, 29 trophées. À la fin de sa vie, sa fortune est estimée à six milliards et demi d’euros. TF1 | Reportage I. Bornacin, L. Malnoy, C. Duval